684 مليون جنيه لتطوير فروع بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن أنه تم تقدير الخطة الاستثمارية للبنك بمبلغ 684 مليون جنيه، تشمل مشروعات تطوير مبنى البنك وفروعه لتحسين أداء الخدمات التي يقدمها البنك في إطار خطة تطوير كل فروع البنك والتوسع بإنشاء فروع جديدة.



وأضاف البنك في تصريحات، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على تطوير نظم المعلومات في مجالات البرامج والأجهزة وتحديث الشبكات وأنظمة الحماية والدعم الفني وشراء ماكينات صرف.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك، وخلال الاجتماع احتفل أعضاء مجلس الإدارة بالدكتورة غادة والي بمناسبة توليها منصب المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكيلًا لسكرتير الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب الأمم المتحدة بفيينا.