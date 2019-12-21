أهالي قرية سنباط يتجمعون داخل مسجد للتبرع بالدم في الغربية

في مشهد إنساني، تجمع الآلاف من رجال وشباب ونساء أهالي قرية سنباط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، داخل مساجد القرية للتبرع بالدم لحالتين من أبناء القرية أصيبوا خلال حادث تصادم.



وقال محمد ندا، أحد أهالي القرية، إن القرية في حالة حزن شديد منذ أول أمس، وذلك بعد إصابة كلا من "السيد الصو" "أحمد السيد الصو" خلال حادث تصادم، مضيفا: عندما علم أهالي القرية أنهم يريدون كميات كبيرة من الدم لإنقاذ حياتهما، توجه المئات من الأهالي والشباب إلى المساجد فور سماع الميكروفونات للتبرع بالدم".



وتابع: أن أهالي المصابين تواصلوا مع المستشفى التي يتواجد بها المصابين لتوفير أطباء وطاقم تمريض متخصص لأخذ العينات من الأهالي داخل المساجد، وكذا نقلها في أمان عن طريق سيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفى".