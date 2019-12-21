جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهرب جمركي

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا، من ضبط 8 محاولات تهريب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.



أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودى لميناء سفاجا، تم ضبط بندقية تعمل بضغط الهواء و7 مطاوى و796 عبوة متنوعة لمستحضرات التجميل و79 كيلو من عسل السدر وكمية من الشيش الإلكترونية والأدوية والساعات مخباة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية لثمانية ركاب، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 413 ألفًا و191 جنيهًا.



وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 8 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.