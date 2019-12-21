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عالم

سعد الحريري يدعو للالتزام بسلمية التظاهرات اللبنانية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:57 م
جريدة الدستور
أ.ش.أ
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وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، نداء للمتظاهرين بضرورة التزام سلمية الاحتجاج، وعدم الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية، فيما لم يشهد موقف الكتل النيابية التي شاركت في القسم الأول (الصباحي) من المشاورات النيابية، التي يجريها رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، ثمة مفاجآت، حيث أعلن تيار المستقبل عدم المشاركة في الحكومة الجديدة.

وأضاف الحريري، تعقيبا على أحداث العنف والمصادمات التي وقعت بالأمس بين المتظاهرين والقوى الأمنية والعسكرية: "نحن حينما استشهد رفيق الحريري لم نلق بحجر واحد على أحد.. تذكروا هذا الشيء جيدا، ومن يرد أن يعبر عن مشاعره أو غضبه فليتفضل وهذا حقه، ولكن ما أطلبه من الجميع التزام التعبير السلمي عن المواقف وعدم التعرض للجيش وقوى الأمن".

من ناحيته، دعا نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، إلى تغليب المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أنه أخبر رئيس الوزراء المكلف بأن قضية محاربة الفساد يجب أن تكون مسألة أساسية لدى الحكومة المقبلة.

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