815 مليون دولار تراجعًا فى المنتجات المستوردة من أوروبا خلال عام

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رشدت وارداتها من دول شرق أوروبا إلى 9.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 10.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 815.4 مليون دولار خلال عام.



وجاء في مقدمة تلك الدول التي خفضت مصر الواردات منها، دول التشيك والتي تراجعت الواردات منها إلى 254 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 452.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض قدره 198.5 مليون دولار، كما تراجعت الواردات من بلغاريا إلى 130.3 مليون دولار مقابل 256.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها بانخفاض قدره 126.6 مليون دولار.



وانخفضت الواردات من قبرص إلى 39 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 148.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بتراجع بلغت قيمته 110.3 مليون دولار خلال عام.