سقوط عاطل بـ2 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القصاصين من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة "بانجو"، و"هيروين".



تلقى اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "محمود.م.ع" 30 سنة، عاطل، مقيم في عزبة العمدة بدائرة مركز القصاصين، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250 جرامًا ومبلغ مالى 14800 جنيه.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار لعملائه المدمنين، والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه من المخدرات، والهاتف المحمول؛ لسهولة التواصل مع عملائه مدمني المخدرات.



تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.