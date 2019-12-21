غدًا.. الرئيس الجزائري يفتتح معرض الإنتاج الوطني

ذكر التلفزيون الجزائري الرسمي، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيشهد غدًا الأحد، معرض الإنتاج الوطني بأرض المعارض بقصر الصنوبر البحري.



ويعد هذا هو أول نشاط رسمي للرئيس تبون، عقب أدائه اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه، الخميس الماضي.



وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي تمت في 12 ديسمبر الحالي، بعد حصوله على نسبة 58.13%.