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حوادث

حبس 3 متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في كرداسة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:51 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس 3 عاطلين، متهمين بقتل سائق توك توك لسرقته في كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان قد تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق توك توك مصابًا بجروح فى الرأس وتم نقله للمستشفى.

انتقلت قوة أمنية، وبمناقشة السائق المصاب قرر أنه أثناء قيادته "التوك توك" ملكه بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبورواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثين إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق فارق الحياة بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة بائع، وعاطل، وسائق توك توك "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة اتفاقهم على استدراج أحد سائقي مركبات "التوك توك" بصورة عشوائية وقتله بقصد سرقة "التوك توك"، وفى سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا إلى منطقة فيصل، واستوقف المتهمان الأول والثانى المجنى عليه بالتوك توك واستقلاه صحبته وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة أبورواش، وتتبعهم المتهم الثالث "بتوك توك" آخر قيادته، ولدى وصولهم لمكان ارتكاب الواقعة استغلوا خلو الطريق من المارة، واستوقف المتهم الثالث المجنى عليه وتعدى المتهمان الأول والثانى عليه بالضرب باستخدام "زجاجة مياه غازية، وعصا"، وألقوه بمكان الواقعة واستولوا على "التوك توك" قيادته وهربوا.

وتم بإرشادهم ضبط "التوك توك" المستولى عليه من المجنى عليه بمكان إخفائه بأحد الجراجات بمنطقة برك الخيام، وكذلك التوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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