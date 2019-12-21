شاب يفقد ساقيه أسفل عجلات قطار فى الشرقية

أصيب شاب من محافظة الشرقية، ببتر ساقيه وجروح متفرقة بالجسد، إثر سقوطه أسفل عجلات قطار بدائرة مركز بلبيس.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس، بسقوط "محمود. ح. م" أسفل عجلات القطار بمحطة قرية "تل روزن" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.



وتبين أن الشاب سقط أثناء محاولة منه لصعود القطار، فاختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما تسبب في بتر ساقيه وإصابته بجروح قطعية بأنحاء متفرقة من جسده، بنهايات الأعصاب والشرايين.



تم نقل المصاب إلى مستشفى "الأحرار" التعليمي بالزقازيق، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر رقم 15697 إداري بلبيس لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.