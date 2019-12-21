المرصد: 9 قتلى و20 جريحًا في قصف جوي سوري على إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بمقتل 9 مدنيين وإصابة 20،على الأقل، جراء قصف طائرات حربية في إدلب.



وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرًا في بيان صحفي اليوم السبت، إن 5 مواطنين قتلوا جراء قصف طائرات النظام الحربية بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحًا بعضهم حالته خطرة.



ولفت المرصد، إلى مقتل طفل وإصابة والده بجراح جراء استهداف طائرة مسيرة لمحيط بداما في ريف مدينة جسر الشغور، غربي إدلب، كما أشار إلى مقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة جراء قصف جوي روسي استهدف قرية الدير شرقي بريف معرة النعمان فجر اليوم.