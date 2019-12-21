توفي وليد قاصد، إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمرض الملاريا، قبل ساعات.



ونستعرض في السطور التالية أعراض الإصابة بالملاريا، وكيفية الوقاية منها، وفقًا لما ذكره موقع وزارة الصحة.



أعراض الملاريا:

_ تظهر أعراض الملاريا بشكل عام، في غضون أسابيع معدودة بعد لسعة البعوض.

_ توجد أنواع معينة من الفيروس بإمكانها أن تبقى في الكبد بحالة سبات، دون أن تسبب ظهور أعراض فورية.

_ تظهر أعراض الملاريا بعد 6 - 8 أيام من لحظة التعرض للطفيلي.

_ الحُمَّى التي ترافقها القشعريرة.

_ انخفاضًا مفاجئًا بدرجة الحرارة يمكن أن يترافق مع فرط التعرق.

_ صداعًا وتعبًا غير مبررين.

_ آلام العضلات.

_ إيلامًا بطنيًّا (صعوبة في الهضم).

_ الغثيان والتقيؤ.

_ الشعور بالإغماء عند الجلوس أو الوقوف السريع جدًّا.



الوقاية من الملاريا:

_ ينصح بالأدوية بحسب المكان الذي يتم التخطيط لزيارته، وبحسب الأمراض والحالات الصحية السابقة.

_ كل الأدوية التي تعطى اليوم، من أجل الوقاية، بحاجة لوصفة طبية: ميفلوكوين، مالارون، دوكسيلين.

_ يُنْصَحُ المسافرون للمناطق المعروفة بنسبة الإصابة المرتفعة بالملاريا، ولمن عانوا في الماضي من الآثار الجانبية، عقب استعمال أدوية لمنع أو علاج الملاريا، بالبدء بتناول دواء قبل 3-4 أسابيع من السفر، من أجل أن تسنح لهم الفرصة بنيل الاستشارة المناسبة، ولتغيير الدواء في حال ظهرت الآثار الجانبية.

_ يمكن تفادي الإصابة بالملاريا عن طريق تناول الدواء قبل، أثناء أو بعد السفر إلى المنطقة التي يوجد فيها مرض الملاريا.