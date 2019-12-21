كريم عبدالعزيز لـ السقا: "صاحبى واخويا الجدع"

هنأ الفنان كريم عبدالعزيز، النجم أحمد السقا، على حصوله جائزة خلال حفل "دير جيست"، ونشر صور تجمعه عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".



وكتب كريم عبدالعزيز: "ألف ألف مبروك لصاحبى واخويا الجدع.. أحمد السقا.. عشرة السنين"، وحصد الفنان أحمد السقا، جائزة أفضل فنان فى حفل دير جيست، عن مسلسل "ولد الغلابة".



يذكرأن الفنان أحمد السقا أوشك على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "العنبكوت"، المقرر طرحه فى السينمات بعيد الفطر المقبل، حيث يتبقى له أسبوع واحد وينتهى من التصوير نهائيًا، ويعمل مخرج العمل أحمد نادر جلال حاليًا على إجراء عمليات المونتاج والمكساج للمشاهد التي تم تصويرها.