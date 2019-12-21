عاجل.. الجيش الليبي يرسل تعزيزات إلى طرابلس

أفادت شبكة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن الجيش الوطني الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى محاور القتال في العاصمة طرابلس.



وكان قد أحبط الجيش الوطني الليبي، صباح اليوم السبت، هجوم شنته ميليشيات حكومة الوفاق على منطقة الداوون شرق ترهونة جنوبي شرقي طرابلس.



وقال الجيش الليبي، في بيان، إن "هجوم الميليشيات الفاشل على شرق ترهونة، يدل على أن حكومة الوفاق لا تحكمها مبادئ ولا مصالح وطنية".



وأضاف: "حكومة الوفاق على استعداد لإزهاق أرواح الشباب خصوصا أبناء مصراتة في مغامراتها الفاشلة وتقديراتها الخاطئة".



كما جدد الجيش الوطني الليبي، لمدينة مصراتة "التزامه" بمهلة 3 أيام، التي تنتهي الساعة 12 مساء غدا الأحد، مشيرا إلى أنه "لن يتم تجديدها أو تمديدها".

