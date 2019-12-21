محمد خليفة يحاضر بمنتدى الشباب العربي الأفريقي في الأقصر

حاضر النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، سكرتير عام لجنة الوفد في الغربية، بمنتدى الشباب العربي الأفريقي في الأقصر، لتدريب وتوعية الشباب بالمحافظات الحدودية في مجالات الطاقة والصناعة والبيئة والمياه والطاقة النووية والتنمية المستدامة.



وتناول "خليفة"، الإطار التشريعي في هذه المجالات والتعريف بمجهودات الدولة والقيادة السياسية في هذه الملفات الهامة، حتى تصل مصر في مصاف الدول المتقدمة، بمشاركة ٣١ دولة وعدد كبير من الشباب الذي تخطى ٣٠٠ شاب، الأقصر تحتضن منتدى الشباب العربي الأفريقي بمشاركة ٣٠٠ شباب وفتاة.



وتنطلق فعاليات منتدى الشباب العربي الأفريقي العاشر، من محافظتي الأقصر وأسوان، والذي يعقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة، في الفترة من 21 - 26 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التعاون العربي الأفريقي الشبابي"، بمشاركة 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة، وأكثر من 300 شاب وفتاة بمختلف الدول العربية والأفريقية، برعاية مجلس وزراء الشباب العرب، ووزارات الشباب والرياضة السياحة الثقافة والري.



وقال الدكتور ممدوح رشوان، رئيس المنتدى، الأمين العام للاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن المنتدى العاشر للشباب العربي الأفريقي، يبدأ بمدينة الأقصر 21 ديسمبر، ويختتم بمدينة أسوان 26 من نفس الشهر، حيث يشهد جلسات عامة وورش عمل، علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا، فضلًا عن حملات للتوعية للشباب، كما سيتم انطلاق ماراثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحي للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية.



وأضاف "رشوان" أن المنتدى يقام تحت مظلة جامعة الدول العربية، ليشكل منبرا إقليميا لاستعراض وتبادل الخبرات بين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية هي: التراث وحوار الثقافات، مع تمكين الشباب والمرأة، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا قضايا المياه وترشيد الاستهلاك.



وأوضح أن الاتحاد انتهى من كافة الاستعدادات اللوجيستية بالتعاون مع كافة الهيئات المشاركة، واصفًا المنتدى بأنه فرصة جيدة لمشاركة الشباب والتفاعل معهم من خلال الدورات التدريبية وعرض وجهات نظرهم، ما يؤكد حرص الاتحاد لإعطاء الفرص للشباب للتعبير عن آرائهم حول التحديات التي تواجههم، معلنًا عدم وجود مفاجآت للشباب المتميز في المنتدى، لاختيارهم كممثلين للاتحاد في الأنشطة العربية والدولية القادمة.



وأكد رئيس المنتدى أن هناك متخصصين من الخبراء سوف يعقدون حلقات نقاشية وموائد مستديرة للشباب، بجانب مشاركة الشباب بشكل عملي مع المواطنين في تركيب عدادات مياه لبعض القرى في محافظة أسوان، في ضوء المبادرة التي يرعاها الاتحاد وتنفذها شركة المياه من خلال تنسيق الجهود لتحويل ورش العمل إلى خطة عمل على أرض الواقع، مثمِّنا الدور الحيوي للدولة في توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المنتدى، بالإضافة لجهود الجامعة العربية ورعايتها للمنتدى.