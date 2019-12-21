وزيرة الصحة تتفقد تطوير وحدة صحة أسرة قرية الوادي بسيناء

تفقدت وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة قرية الوادي التابعة للإدارة الصحية بطور سيناء، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، في جنوب سيناء.



وشددت الوزيرة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقًا للمواعيد المحددة، مشيرة إلى ضرورة البدء في خطة تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية، بالتوازي مع أعمال التطوير لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.



وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية لوجودها بمنطقة وديان جبلية وعرة، موضحًا أن الوزيرة أكدت مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.



وقال إن وزيرة الصحة حرصت على الاستماع لمطالب أهل القرية، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم، تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة، موضحة أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين.



يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.