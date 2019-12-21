سفير إسرائيل في الأمم المتحدة يهاجم قرار الجنائية الدولية بشأن فلسطين

هاجم داني دانون سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق كامل في "جرائم الحرب" الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر والقدس الشرقية المحتلة، قائلا:"القرار يعكس النزعة المعادية لإسرائيل لدى الجنائية الدولية".



وتابع: "المحكمة لم تعد المؤسسة أكثر من أداة سياسية حزبية أخرى لممارسة ضد الدولة اليهودية"، زاعما أن القرار يكشف رغبة المحكمة الجنائية الدولية في اتباع الاعتبارات السياسية، وليس الحقوق القانونية والتاريخية، حسبما أذعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الجمعة، إنها ستفتح تحقيقًا في ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب في الضفة الغربية، وقطاع غزة المحاصر، ومدينة القدس الشرقية، وهو ما لقى ترحيب فلسطيني واسع، مقابل غضب إسرائيلي.



وقال صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الطلب من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين، خطوة إيجابية تقرب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبت في فلسطين، ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من الأعقاب والإسهام في منعها وصولًا إلى إحقاق العدالة.