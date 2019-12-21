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محافظات

أول صور لهياكل عظام أثارت رعب أهالي الإسكندرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:40 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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حصلت الـ«الدستور» على أول صور لمكان العثور على الهياكل العظمية لجثتين مجهولتين بطريق محور المحمودية التي أثارت الرعب في مدينة الإسكندرية.

كان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد ياسر، رئيس نيابة محرم بك، انتقل إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثتين، وقررت استعجال نتيجة تحليل البصمة الوراثية (DNA)؛ لتحديد هوية ونوع الجثتين المجهولين.

كما قررت سرعة طلب تحريات ضباط المباحث حول العثور على هياكل آدمية عظمية تعود إلى جثتين رجل وسيدة، وندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان الواقعة، وتشريح الهياكل العظمية للتعرف على البصمة الوراثية للجثث، وسرعة التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة للتفريغها للتعرف على السيارة المجهولة.

من ناحيتها، قال مصدر بمشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، إن فريق الطبيب الشرعي أنهى تشريح الجثتين عبارة عن هياكل عظمية لرجل وسيدة وقام بأخذ عينات لإرسالها إلى المعمل الكيماوى لتحليلها لبيان سبب الوفاة والصفة التشريحية للجثتين.

أضاف أنه فور الانتهاء من تحليل العينات سيتم كتابة تقرير نهائى حول الصفة التشريحية، وأسباب الوفاة وتاريخها، وإرساله إلى النيابة العامة المختصة بالتحقيق للتحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثتين في حالة تعفن بطريق محور المحمودية، على الفور وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

بالمعاينة والفحص، تبين وجود جثتان لرجل وسيدة "مجهولتين" ومتحللتين جزئيًا، على شكل هياكل عظمية، بالطريق المشار إليه، تم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة لتشريحهما لبيان سبب الوفاة وكشف هويتهما، كما قرر مدير أمن الإسكندرية تشكيل فِرق من ضباط مباحث الجنائية والأمن العام لكشف غموض الحادث، تم تحرير المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إدارى محرم بك واخطرت النيابة للتحقيق.

وأكد محمد أحمد، عامل بمقهى، أحد شهود عيان بالمنطقة، أنهم فوجئوا بسيارة مسرعة أمام "شركة الكبريت" قامت بإلقاء جوالين بحجم كبير ولاذت بالفرار، وعندما قمنا بالتوجه اليهما وجدنا انبعاث رائحة كريهة وعندما فتحناها وجدنا الجثتين في حالة تحلل ما أدى إلى حالة من الذعر بين الأهالي ولم يتم أخذ رقم السيارة؛ لأنها كانت تسير بسرعة، وتم إبلاغ الشرطة.

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