إيمى سمير غانم لـ شقيقتها دنيا: "بحبك"

شاركت الفنانة إيمى سمير غانم جمهورها، بصورة لشقيقتها دنيا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".



ووجهت لها رسالة تهئنة بفوزها في حفل "دير جيست"، قائلة "بحبك".



يذكر أن دنيا سمير غانم كانت ضمن حضور حفل "دير جيست"، أمس، عن دورا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".



ويذكر أن أخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎



أما إيمي فشاركت في رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، بمشاركة عدد من النجوم أبرزهم: حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع والدها الفنان سمير غانم.