ساعر: يجب تدمير البنية التحتية لحماس والجهاد في غزة

قال جدعون ساعر المرشح لرئاسة حزب "الليكود" الإسرائيلي، إنه يجب تدمير البنية التحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين، داخل قطاع غزة المحاصر.



وأكد، في إطار دعايته الانتخابية، أن الحركتين الفلسطينيتين لديهما بنية عسكرية مشتركة، مشيرًا إلى أنه في حال عدم تفكيكها فستشكل أزمة أمنية ضد إسرائيل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضح أن سياسي التعامل مع القاع المحاصر يجب أن تكون أكثر وضوحًا، قائلا: "عدم مواجهتنا للأوضاع على حدود غزة، سيجعلنا نواجه هناك قوة مماثلة لحزب الله اللبناني في غضون سنوات".



ويعقد حزب الليكود الإسرائيلي انتخاباته الداخلية على رئاسته، في 26 ديسمبر الجاري، وسط تافس شديد بين ساعر، وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم الحزب.