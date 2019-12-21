-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تتعهد بشراكة اقتصادية جديدة مع بريطانيا عقب بريكست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:45 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إنه تعهد لنظيره البريطاني "بوريس جونسون" بالعمل على إقامة شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن آبي هنأ جونسون خلال محادثة هاتفية استغرقت نحو 20 دقيقة اليوم بالفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين في الانتخابات العامة البريطانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، كما قال إن حكومته ستواصل العمل مع بريطانيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأعرب آبي عن أمله في أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بطريقة يكون لها تأثير بسيط على أنشطة الشركات اليابانية والاقتصاد العالمي، وكذلك أن تسير مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد عقب بريكست بسلاسة.

من جانبه، أعرب جونسون عن رغبته في تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك الأمن والتجارة، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى خروج سريع وسلس من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن آبي وجونسون أكدا أنهما سيعملان بشكل سريع من أجل إقامة شراكة اقتصادية جديدة عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

منذ يوم

ياسمين الخطيب بـ"بطن" مكشوف فى شوارع باريس

منذ يوم

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

الصور

image description

صور تكريم نجوم الفن والأغنية في الدورة الـ ١٦ لمهرحان دير جيست

image description

صور حفل شيرين عبد الوهاب في "المنارة"

image description

صور حماده هلال في حفل نادي بروسيا دورتموند

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأصوات الحوت المرعبة بمدينة الضبعة فى مطروح

ألمانيا تدعو تركيا لاحترام سيادة الدول

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

حلقة خاصة عن تطورات الأزمة الليبية فى "90 دقيقة".. الليلة

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

عمرو سعد يقاضى السبكى (مستندات)

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

محمد فؤاد يكتب: "الطناش" أسلوب حياة

محلل سوداني: استبشار حذر من مفاوضات السلام.. ولا أتوقع الخروج من قائمة الإرهاب قريبا

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد الخسارة أمام الزمالك في كرة القدم

غدا .. "جنايات الطفل" تحسم مصير المتهمين بقتل "شهيد الشهامة"

منوعات

فقدت خاتم زواجها.. ثم عثرت عليه بصندوق الاقتراع

شجاعة سائق تنقذ امرأة من حالة انتحار بشعة

استخراج 1.2 كيلو كوكايين من أمعاء جنوب إفريقى بمطار محمد الخامس

فندق يزود الغرف بأعمال الفنانين من نزلائه

كشكول

"المنيا" تحصد ثاني أفضل جامعة في "التحول الرقمي" و"الأنشطة الطلابية"

وسط زراعات القصب.. سقيع الشتاء يخطف روح رضيع بالأقصر

فوز جامعة أسوان بالمركز الثاني في مبادرة "تطوير العشوائيات"

الملحق الثقافي بطوكيو: خطة متكاملة لتدريب المُعلمين.. وهذه تفاصيل التعاقد مع خبراء يابانيين (حوار)

إسلام سياسي

الجناح الإرهابي يشتعل.. عاصم عبد الماجد يواصل تعرية الإخوان.. وآيات عرابي تصفه بـ"المهرج"

مؤلف "المجدد": الشيخ علي جمعة هو مجدد العصر.. والإخوان والسلفيون جُنّوا بسبب الكتاب.. حوار

مساجد أردوغان وجمعيات الإخوان.. كيف تشكل خطرًا على الإسلام في ألمانيا؟

ثورة ضد الأوقاف والمشيخة الصوفية بمولد الحسين..تعرف على السبب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

ملتقى لمبدعي ونقاد أدب الطفل بدار الكتب.. الاثنين

الثلاثاء.. افتتاح معرض "رحلتي" للفنان راغب إسكندر

ليلة في محبة سمير سيف بجزويت القاهرة السبت المقبل

افتتاح معرض "إشراقة" لـ محمد دمراوي بجاليري الكحيلة

صفحتنا ع الفيس بوك