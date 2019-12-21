اليابان تتعهد بشراكة اقتصادية جديدة مع بريطانيا عقب بريكست

قال رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" إنه تعهد لنظيره البريطاني "بوريس جونسون" بالعمل على إقامة شراكة اقتصادية جديدة بين البلدين عقب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم السبت، أن آبي هنأ جونسون خلال محادثة هاتفية استغرقت نحو 20 دقيقة اليوم بالفوز الساحق الذي حققه حزب المحافظين في الانتخابات العامة البريطانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري، كما قال إن حكومته ستواصل العمل مع بريطانيا من أجل تعزيز العلاقات الثنائية.



وأعرب آبي عن أمله في أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بطريقة يكون لها تأثير بسيط على أنشطة الشركات اليابانية والاقتصاد العالمي، وكذلك أن تسير مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد عقب بريكست بسلاسة.



من جانبه، أعرب جونسون عن رغبته في تعميق العلاقات بين البلدين في مجالات مختلفة بما في ذلك الأمن والتجارة، مشيرا إلى أنه سيسعى إلى خروج سريع وسلس من الاتحاد الأوروبي.



وأشارت الشبكة إلى أن آبي وجونسون أكدا أنهما سيعملان بشكل سريع من أجل إقامة شراكة اقتصادية جديدة عقب مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل.