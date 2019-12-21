إحالة شقيقين شرعا فى قتل مسن بالقاهرة الجديدة للجنايات

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، بإحالة شقيقين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالشروع في قتل مسن بسبب خلافات مالية بينهم، بمنطقة التجمع الخامس.



وكشفت أمر الإحالة في القضية رقم 53387 لسنة 2019، عن أن المتهمين "رامي. م"، و"كريم. م"، من سكان منطقة المرج، أقرا بشروعهما في قتل "فؤاد. ر"، لخلافات مالية بينهم، مما دفعهم للتعدي عليه بآلة حادة بمحل سكنه بالقاهرة الجديدة.



وأقر المتهمان بأن المجني عليه صديق والدهما منذ 30 سنة وجيران بنفس المنطقة، واستغل المجني عليه أن والدهما أمي "لا يعرف القراءة والكتابة" وأخذ البصامة الخاصة به بزعم إشراكه معه في محل أدوات التجميل، لكن المجني عليه كان هدفه هو مبايعة والدهما على عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة المرج، وسجله في الشهر العقاري.



وأضاف المتهمان: "لم نعلم بنصبه على والدنا إلا بعد بيعه المنزل لتاجر، الذي حضر ليعرف السكان بنفسه ويطلب منهم تسليمه الإيجار بميعاده، وبمناقشتنا له اتضح لنا أنه اشتراه من المجني عليه، وببحثنا عن المجني عليه اكتشفنا أنه باع أملاكه ولاذ بالفرار، وأكد لنا والدنا أن المجني عليه أوهمه بأنه سيدخله معه في شراكة المحل ولا يعلم بأنه يخطط للاستيلاء على العقار".



وتابع المتهمان، أنه بعد 4 أشهر من هذه الواقعة علمنا عن طريق الصدفة أن المجني عليه يعيش بالقاهرة الجديدة، وترددنا على مناطق القاهرة الجديدة أكثر من مرة حتى وصلنا له، وكان كل هدفنا هو استرجاع العقار الذي سلبه من والدنا غدرًا وليس الشروع في قتله، وبعد حديث ومناقشات كثيرة معه لإرجاع العقار وكل حديثه "بأنه لا يعلم شيئا عن العقار ولم يفعل ذلك"، ففقدنا السيطرة على أنفسنا وانهالنا عليه بالضرب محاولين إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة والتنازل عن العقار، لكننا فشلنا وقمنا بضربه بآلة حادة كانت موجودة بالشقة عدة مرات على رأسه حتى فقد الوعي وظننا أنه توفى.