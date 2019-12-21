الكنيسة الكاثوليكية تبدأ أولي فعاليات المشروع الرعوي بالإسكندرية

أقامت الكنيسة الكاثوليكية بالإسكندرية، أولى فعاليات المشروع الرعوي للايبارشية البطريركية ( بيت الرب من الحجر للبشر)، تحت رعاية الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، أن الفعاليات أقيمت بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل بالإسكندرية، حيث حضر مئة وخمسين فردًا من جماعات "إيمان ونور" لذوي القدرات الخاصة مع أسرهم وخدامهم مع مجموعات مشاركة من رعايا الأسكندرية.



وبدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، ثم انقسم العمل إلي محورين الأول: برنامج متكامل لجماعات إيمان ونور يشمل ألعاب وأغاني، الثاني: ذهاب ثلاث مجموعات من الرعايا لزيارة ثلاث ملاجئ للمسنين بالإسكندرية وهم ( ملجأ الأم تريزا للراهبات الهنديات - ملجأ سان فرانسيسكو - الملجأ الألماني ) بمشاركة الآباء الرعاة).



كما تم أيضًا توزيع أكياس الحلوى مع الهدايا الخاصة بالعيد الميلاد المجيد للجميع، واختتم اليوم بتناول وجبة الغداء مع الشكر الرب الذي وهبنا الفرصة لزيارة مغارة الطفل يسوع البشرية وليست الحجرية.