روسيا: سنمضي قدما في مشروع خط أنابيب الغاز رغم العقوبات

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو ستمضي قدما في مشروع مد خط أنابيب

لنقل الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا، في تجاهل منها للعقوبات الأمريكية.



وأضافت الوزارة في بيان "روسيا نفذت وستستمر في تنفيذ مشروعاتها الاقتصادية بغض النظر عن العقوبات التي يفرضها أي طرف".



ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا أمس الجمعة تضمن تشريعا يفرض عقوبات على الشركات التي تشارك في عمليات مد خط الأنابيب الروسي نورد ستريم 2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية لنقل الغاز مع نورد ستريم 1 الشمالي إلى ألمانيا.