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حوادث

الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
مريم جبل و عمرو المزيدي
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اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خطة أمنية محكمة بكل الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشهدت كل مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطة الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكل المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكل المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد
الداخلية تعتمد خطة عالية المستوى لتأمين احتفالات عيد الميلاد

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