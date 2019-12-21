تدمير مخبأ للإرهابيين شمال شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بولاية (سكيكدة) شمال شرق البلاد.



وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها اليوم السبت - "إنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس الجمعة، إثر عملية بحث وتفتيش بواد أونين بمنطقة بولخراشف بولاية سكيكدة مخبأ للإرهابيين يحتوي على مواد غذائية وأغراض أخرى".



وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) وحرس الحدود ضبطت 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بولايات عين تيموشنت (شمال غرب) وغرداية (وسط) وسوق أهراس (شمال شرق).