حبس عاطلين بتهمة حيازة 103 أكياس إستروكس في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم السبت، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهما مخدر الإستروكس، بمدينة النهضة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهمين "طارق. ع"، و"جمال. ل" عاطلين، أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، كما اعترفا بحيازتهما 103 أكياس إستروكس قبل ترويجهم بدائرة القسم.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.