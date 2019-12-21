روسيا ستدفع 2.9 مليار دولار لأوكرانيا لتسوية النزاع حول الغاز

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية العملاقة للغاز، اليوم السبت، أنها وافقت على دفع 2.9 مليار دولار إلى شركة الغاز الأوكرانية "نفتوغاز" لإنهاء نزاع طال أمده في المحاكم الدولية.



وتوصلت موسكو وكييف هذا الأسبوع إلى اتفاق بشأن تمديد أمد نقل الغاز الروسي إلى أوروبا.



وفي إطار هذه الاتفاقية، نقلت وكالات الأنباء الروسية عن رئيس شركة غازبروم أليكسي ميلر أن مجموعته وافقت على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار (2.9مليار دولار مع الجرامات) أقرتها محكمة التحكيم في ستوكهولم في فبراير 2018.