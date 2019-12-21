الداخلية تقتحم بؤرة "بلشاي" الإجرامية وتضبط 30 طربة حشيش

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، حملة أمنية مكبرة استهدفت بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمنطقة كفور بلشاى بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية، لضبط 3 من العناصر الإجرامية الخطرة تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق واسع بمحافظة الغربية.



واستهدفت الحملة بقيادة اللواء معتز توفيق مساعد الوزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الغربية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، منزلهم وتبين عدم تواجدهم وتم ضبط إحدى السيدات مقيمة بذات المنطقة.



وأسفر تفتيش المسكن عن ضبط 30 طربة حشيش وزنت 3 كيلو جرام، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، 3 خزن بندقية آلية، 200 طلقة آلية، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



بمواجهتها أقرت بحيازتها المضبوطات بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.