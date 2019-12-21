الكاثوليكية تنظم "قعدة شاي زردة" للتعافي من الإدمان

نظمت الكنيسة الكاثوليكية فعاليات يوم " قعدة شاي زردة" لشباب الأقباط الكاثوليك بمدينة الإسكندرية، وأقيم اللقاء بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، حيث حضر اليوم عدد من الشباب من الرعايا المختلفة من الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن اللقاء تضمن اليوم لقاء عن "التعافي" من الإدمان (الروحي والجسدي) الذي نعاني منه في حياتنا اليومية مع الأخ توني چورچ، وذلك وسط أجواء احتفالية استعدادا لعيد الميلاد المجيد، كما تم استعراض البرنامج السنوي بلجنة الشباب التابعة للإيبارشية البطريركية، والحديث حول آليات تجميع الشباب، حيث تم الاتفاق علي إقامة أول اجتماع مجمع لشباب الإيبارشية البطريركية، وذلك يوم الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل.



وتضمن اليوم أيضًا تناول آليات الاشتراك في إقامة دورات تدريبية مثل دورات للحاسب الآلي بالتعاون مع مكتب دياكونيا للتنمية، بالإضافة إلى دورات في رياضة كرة القدم والتعاون مع مدرسة T.C للتعافي من الإدمان.