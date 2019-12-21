سميرة سعيد تطرح كليب "هٌليلة"

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد، اليوم السبت، أحدث أغنياتها بعنوان "هٌليلة" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.



وتعاونت الديفا في فيديو كليب أغنية "هٌليلة" مع كل من الشاعر الغنائي شادي نور، والملحن بلال سرور، والموزع الموسيقي هانى يعقوب، ومهندس الصوتهانى محروس.



أغنية "هليلة" من المقرر أن تقدمها سميرة سعيد مساء اليوم في حفل ختام برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس" والتي شارك فيه كعضوة لجنة تحكيم والمذاع على مجموعة قنوات "MBC".



ويقول مطلع الأغنية: هو انت بجد ولا هزار.. يا جماعة الليلة هليلة.. علقوا الزينة واضربوا النار.. الليلة هليلة ولعوا الانوار.