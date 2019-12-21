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حوادث

ضبط مصنع أستروكس في السويس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:30 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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وجهت وزارة الداخلية ضربة أمنية ناجحة ضد مروجي المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بالسويس؛ لتجهيزه وتصنيعه مخدر الأستروكس وضبط بحوزته 2 كيلو جرام قبل ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء محمد بركات مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة الجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس - تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بمخدر الإستروكس، وتصنيعه ذات المخدر بكميات كبيرة وترويجه على عملائه بمحافظة السويس، بخلط وإضافة مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومبيدات تحدث آثارًا جسدية ونفسية بالغة قد تؤدي إلى الوفاة، وقد أمكن رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، بإشراف اللواء معتز توفيق مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بالقرب مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 207 أكياس لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام، مبلغ مالى، سلاح أبيض، وهاتف محمول.

وباستكمال تفتيش مسكنه أمكن ضبط 2 كيس إستروكس وزنت واحد كيلو جرام، 3 زجاجات لمادة الأسيتون، 5 زجاجات بيروسول، 3 زجاجات مبيد حشرى، و4 زجاجات مواد سائلة.

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

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