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حوادث

حبس متهمين بسرقة دراجات بخارية في بولاق

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة بولاق أبوالعلا الجزئية، اليوم السبت، بحبس متهمين بسرقة الدراجات البخارية والهواتف المحمولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بالتحري عن نشاطهم الإجرامي.

وكان قسم شرطة بولاق أبو العلا، قد تمكن من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية المستولى عليها، أثناء استقلالهما دراجة نارية "مبلغ بسرقتها".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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