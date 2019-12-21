بيومى فؤاد يستعد لتصوير "خالد بن الوليد"

تعاقد الفنان بيومي فؤاد بشكل رسمي مؤخرًا على المشاركة في بطولة المسلسل التاريخي "خالد بن الوليد"، المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



ويستعد "بيومي" لتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يظهر خلال الأحداث بشخصية مسيلمة بن ثمامة بن كثير بن حبيب الحنفي، وهو شخص اتسم بـ"الكذب"، وكان أشهر الذين ادّعوا النبوة في زمن النبي محمد بن عبدالله.



ويجري المخرج رءوف عبدالعزيز جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية مع أبطال المسلسل الذين تم اختيارهم من قبل الشركة المنتجة، حيث إنه من المنتظر بدء تصوير العمل مطلع يناير المقبل، وحددت الشركة عددًا من الأسماء للمشاركة فى بطولة العمل، ومنهم عمرو يوسف في دور خالد بن الوليد، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمد فراج، ومحمد ثروت، ولبنى ونس، وبسنت شوقي، وحمدي الوزير، ومحمود فارس، وجار ترشيح عدد من الأبطال من عدد من الدول العربية.