مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالسويس

لقى اثنان من العناصر الإجرامية مصرعهما خلال تبادل إطلاق النار مع قوات قطاع الأمن العام، في منطقة صحراوية بنطاق محافظة السويس.



كانت معلومات قد وردت لمفتشي قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن رصد وكر لاثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في تجارة المخدرات بمنطقة صحراوية.



وأكدت التحريات، اتجار مجموعة من الخارجين على القانون والمطلوب التنفيذ عليهم في قضايا "شروع فى قتل"، في المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامى واتخاذهم من المنطقة الصحراوية بجنيفة دائرة قسم فيصل مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن السويس، مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي.



وعقب وصول القوات ولدى مداهمة مكان تواجد المتهمين بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فأحكمت القوات التعامل معهم بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.



وأسفر ذلك عن مصرع عاطل 27 سنة، محكوم عليه فى قضية "سرقة" بالحبس سنة، ومقيم بدائرة قسم الشروق بالقاهرة، وربة منزل 24 سنة، مقيمة بدائرة قسم أول مدينة نصر، وتعاون المتهمين في نشاطهم الإجرامي.



وعُثر بجوارهما على كيلو من مخدر الهيروين وبندقيتين آليتين، و8 خزن آلية، و223 طلقة آلية، و20 فارغ لطلقات آلية ودراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية و4 ميزان حساس.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة وتصفية البؤر الإجرامية واستهداف وضبط العناصر شديدة الخطورة.