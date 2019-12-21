فيديو مساجد أردوغان وجمعيات الإخوان.. خطر على الإسلام فى ألمانيا

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب عن مخططات تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية في توسع نشاطها في الخارج، خاصة في ألمانيا، وذلك عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية، والانتشار بهذه الشكل من أجل السيطرة والترويج لفكر الجماعة الإرهابية، من خلال استغلال المساجد في ذلك.



وأضاف التقرير أن الاتحاد الإسلامي التركي يلعب دورًا كبيرًا للترويج لفكر الإخوان في الخارج، والفكر المتشدد في الخارج، والفكر السياسي لحزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، ولفت التقرير إلى أن الدور الذى تلعبه "الإخوان" وأردوغان في الإساءة للإسلام، وترويجه بشكل سلبي أمام الغرب، مما أدى إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا، واستخدام هذه الظاهرة في ابتزاز الغرب، وكشف التقرير الدور والدعم الذي يقدمه أردوغان في هذه الجمعيات، والمنظمات التى تعمل بشكل كبير للترويج لهذا الفكر الإرهابي.