العمل الإسرائيلي: ندعم جانتس.. ونسعى لزيادة مقاعدنا في الكنيست

قال عمير بيرتس، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، إن حزبه يسعى إلى زيادة عدد مقاعده خلال انتخابات الكنيست، المقرر لها في 2 مارس المقبل، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وتابع: "إذا احتفظ الحزب بمقاعده، أو زادها، فسنكون الشريك الأول في الحكومة التي يقودها بيني جانتس رئيس حزب (أزرق أبيض)"، موضحًا أن هدفه هو أن يوصي 61 من أعضاء الكنيست بتشكيل جانتس للحكومة.



وأعلن الكنيست، في 12 ديسمبر الجاري، حله رسميًا، والتوجه لانتخابات إسرائيلية ثالثة، تعقد في 2 مارس المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ21 يومًا، بعدم التوافق على شخص يتولى تشكيل الحكومة، كما جاء قرار الكنيست بتمرير مشروع قرار حله، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية الأصوات.