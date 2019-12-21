الجمعية المصرية للتمويل: الجنيه ثالث أكثر عملة تحسنًا أمام الدولار

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن اتخاذ قرار تعويم الجنيه، كان البديل الأصح وكان القرار الأصعب وحسن الاقتصاد من الأساس.



وأضاف محسن عادل، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري"، والمُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن ما ترتب على هذا القرار، أصبحت مصر ثالث أفضل سعر عملة تحسنا أمام الدولار هذا العام، ومعدل التضخم انخفض لمستويات كبيرة وأصبح بالسالب، وأصبح لدينا تراكم للاحتياطي.



وأكد، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن مصر أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي، وذلك فى غاية الأهمية، بسبب الإنفاق على الصحة ما يدل على تحركات الاقتصاد والنمو ويعمل على بنية تحتية قوية.