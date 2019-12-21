مطالبات بتطهيره من الإخوان.. تفاصيل أزمة الحزب العربى الناصرى

- شباب حركة الإصلاح والإنقاذ يطالبون بشرعنة الحزب وتطهيره من الإخوان

- الديب: رئيس الحزب استعان ببلطجية لطرد الشباب المعتصمين

- الأمانة العامة تصوت على عقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس جديد للحزب بشكل لائحي



كشفت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الأحداث داخل الحزب العربي الناصري، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أن سيد عبدالغني، رئيس الحزب، استعان بعدد من البلطجية لمواجهة الشباب المعتصمين بمقر الحزب، للمطالبة بتطبيق اللائحة وإجراء انتخابات جديدة، وكذلك رفض انضمام أطراف إخوانية في الحزب.



وأوضحت النائبة نشوى الديب، تفاصيل أزمة الحزب، قائلة: "الحزب لديه مشكلة لائحية، قبل وفاة ضياء الدين داود، رئيس الحزب السابق، حيث إن اللائحة تنص على أنه في حين غياب رئيس الحزب يتولى مباشرة أعمال رئاسة الحزب أكبر النواب الأربعة".



وأضافت، في تصريحات لـ"الدستور": "أنه قبل وفاة ضياء الدين داود، تم عقد مؤتمر عام للحزب تم التصديق فيه على بند تولي سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، منصب نائب أول لرئيس الحزب، بما يؤهله لمباشرة أعمال رئاسة الحزب حال غياب الرئيس، وحينما توفي رئيس الحزب، فوجئنا بأن المادة الخاصة بأكبر الأعضاء سنا، وكذلك استحداث منصب نائب أول لرئيس الحزب، مما سبب وجود صراع بين سامح عاشور، والدكتور محمد أبوالعلا، وهو أكبر نواب الرئيس سنًا".



وتابعت أنه منذ 2006، وكافة المؤتمرات التي عقدها الحزب باطلة، طبقا للائحة الحزب وموقف لجنة شئون الأحزاب، التي لم تعترف بأي منها، وتؤكد أن منصب رئيس الحزب العربي الناصري، شاغر، منذ وفاة ضياء داود.



وأشارت إلى أن: "سيد عبدالغني، منذ أربع سنوات، قرر تنظيم مؤتمر عام للحزب ورشح نفسه لرئاسة الحزب، فحضرتُ هذا المؤتمر، وأكدت عدم لائحته، وطالبت بضرورة الالتزام باللائحة حتى تعترف لجنة الأحزاب بنتيجته، ووقتها تم اتهامي بأنني ضد المؤتمر وأهدف لإفساده، فتوافقت معهم على أنه إذا لم تعترف لجنة شئون الأحزاب بنتيجة المؤتمر فلا بد من إعادة الإجراءات مرة أخرى بشكل سليم حتى نوفق أوضاعنا، وذلك مقابل مشاركتي في أعمال المؤتمر والترشح دون عرقلته".



وأكدت: "بالفعل تم ذلك، وتم عقد المؤتمر وأصبح سيد عبدالغني رئيسا للحزب بالباطل وبمخالفة اللائحة، وحينما طالبته بتنفيذ الاتفاق المسبق حتى نكون أمام حزب شرعي، إلا أنه لم تتم الاستجابة من قبل رئيس الحزب".



ولفتت إلى أنه "في الآونة الأخيرة شكل عدد من شباب الحزب حركة الإصلاح والإنقاذ، بهدف شرعنة إجراءات الحزب والتوافق مع اللائحة، حتى نضمن اعترافًا بأنشطة الحزب من قبل الدولة، وبالفعل ذهب 10 شباب من الحركة بينهم سيدات، وبينهم أمين الحزب في سوهاج، يوم الخميس، إلى مقر الحزب الرئيسي، لمقابلة رئيس الحزب إلا أنه تجاهلهم تماما، ولم يقبل الحديث معهم".



وأكملت: "تواصل الشباب معي وأكدوا تواجدهم بالمقر وعدم مغادرته إلى حين الحديث مع سيد عبدالغني، وطلبوا احتياجات لوجستية للمبيت في المقر، وطالبتهم بعدم إجراء أي صدام إطلاقا، كما تواصلت مع رئيس الحزب وطالبته بضرورة النقاش مع الشباب إلا أنه رفض ذلك تماما، بل أنه أغلق عليهم مقر الحزب وأحضر حوالي 100 بلطجي قبل منتصف الليل، اقتحموا مقر الحزب، وضربوا الشباب، وأصابوهم إصابات خطيرة، وكذلك كسّروا الحزب من الداخل".



وأكدت أنه تمت إصابة الشباب بجروح وكسور، مما سبب توجههم إلى تسجيل محاضر ضد رئيس الحزب، وبعضهم تم نقله إلى المستشفيات، وتم إخراجهم بالقوة من مقر الحزب.



وعن تطور الأمر، كشفت أن أمانة الحزب يوم الجمعة الماضي، وجهت دعوات لضرورة تواجد الأعضاء بمقر الحزب، لمتابعة الموقف وتأكيد ضرورة الالتزام باللائحة، وتم عقد اجتماع لائحة للأمانة تم التصويت فيه على عقد مؤتمر عام للحزب، يتم التصويت فيه على انتخاب رئيس جديد للحزب بشكل لائحي بمتابعة لجنة شئون الأحزاب.



وشددت أن "البيان الصادر عن الحزب بشأن الأمر تضمن معلومات كاذبة، بل أنه ادّعى أن الشباب بلطجية، في حين أنه من أحضر البلطجية واقتحم الحزب وضرب الشباب"، مشيرة إلى أن سيد عبدالغني "سمح للإخوان بالانضمام إلى الحزب في الفترة الأخيرة، ومن ضمن أهداف حركة الشباب مواجهة عملية أخونة الحزب".