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مصر

صرف 85% من السلع التموينية المدعمة لمقررات ديسمبر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر ديسمبر الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 85% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تفحص فيه اللجنة المشكلة من وزارة التموين تظلمات أصحاب البطاقات المستبعدين من صرف السلع التموينية، وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، ومن يثبت أحقيته للدعم يتم إعادته لمنظومة صرف السلع التموينية على الفور.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من أول الشهر الجاري، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلًا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.

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