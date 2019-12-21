الحركة الوطنية تطلق مبادرة "اتعلم واتدرب" في المنوفية

واصلت أمانة الحركة الوطنية في محافظة المنوفية، بقيادة طارق جعفر، أمين عام المحافظة، فعاليات مبادرة "اتعلم واتدرب" في مركزي متوف وسرس الليان.



وذلك بناء على تكليفات اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وأمانة المحافظة برئاسة طارق جعفر أمين المحافظة وعضو الأمانة المركزية للحزب، بتوغل البرامج الخاصة بالتدريب والتثقيف في الوحدات الحزبية ومراكز المحافظة، وأن تنزل الأمانات إلى الشارع وتستهدف تدريب وتأهيل الشباب بشكل مباشر ومكثف لخلق الاندماج الجماهيري بين فئات الشباب.



وفي هذا الإطار واصلت أمانة الشباب والتدريب والتثقيف بالمحافظة جهودها بإشراف مباشر لأمانة شباب المحافظة، تحت قيادة عمر عبد العزيز وبرئاسة أمين مركز منوف وسرس الليان الدكتور يحيي مخلوف، وأعضاء أمانة الحزب، الدكتورة مي الكردي أمين التنظيم، والدكتورة إيمان صبحي أمين التدريب والتثقيف، ومحمود عشماوي أمين الشباب في منوف وسرس الليان، وبمشاركة متميزة ودعم المستشار محمد محيي المعاز شملت تقديم دعم كبير لإنجاح المبادرة وانتشارها في مدينة سرس الليان له فيها الكثير من الفضل، أولى محاضرات التدريب والتثقيف، وبالتعاون مع المجموعة الكندية التي توفر المدربين المعتمدين على أعلى كفاءة، ويستهدف البرنامج التدريبي طلاب الجامعات وشباب وأعضاء الحزب في اللغات الأجنبية، وكذلك منح الكمبيوتر icdl مجانًا لشباب المحافظة.



جدير بالذكر أن مبادرة اتعلم واتدرب دربت المستهدف خلال الموسم الصيفي في مراكز شبين الكوم وقويسنا، وخرجت عدد ١٢٢٥ متدرب في احتفالية كبيرة ضمت شباب وأعضاء الحزب، وبحضور ملحوظ للشباب وذويهم، وتستهدف الأمانة أستكمال منح التدريب لتصل إلى ٣٠٠٠ متدرب في برامج التدريب التي مدتها ٣٠ ساعة تدريبية، وتعمل حاليا في مركز أشمون بالوحدة الحزبية في سنتريس.



وقد كلف أمين المحافظة طارق جعفر، أمناء المراكز، بالتعاون التام مع أمانتي التدريب والتثقيف وأمانة الشباب باجتماع أمس الذي عقد بمقر أمانة المحافظة برئاسة أمين الشباب في استكمال واستنهاض همم الشباب وجذبهم لتستوفي الهدف المطلوب في عدد المنح المطلوبة في باقي مراكز المحافظة، وتبدأ أمانة تلا قريبا في الترتيبات اللازمة يتبعها باقي أمانات المراكز الأخرى في والشهداء والسادات.