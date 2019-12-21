العراق: اعتقال 20 مدنيا للاشتباه في تورطهم بعمليات إرهابية

أعلن مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، اليوم السبت، اعتقال 20 مدنيا يشتبه في تورطهم بعمليات إرهابية، وذلك خلال حملة أمنية في المناطق الصحراوية غربي الأنبار.



وقال المصدر - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - "إن القوات الأمنية نفذت حملة في المناطق الصحراوية تمكنت خلالها من اعتقال 20 مطلوبا من المشتبه بتورطهم في عمليات إخفاء معلومات عن تواجد خلايا إرهابي تنظيم "داعش" كونهم في المناطق القريبة من وادي حوران والمناطق الصحراوية الأخرى التي يختبئ إرهابي التنظيم فيها".



وأضاف المصدر "القوات المقتحمة لهذه المناطق اعتقلت عددا من رعاة الأغنام على خلفية قيام بعض عناصر التنظيم الإجرامي بالاختفاء مع رعاة الأغنام وارتداء ملابسهم تحسبا من استهدافهم من قبل القوات الأمنية وطيران الجيش".



وأوضح أن القوات الأمنية نقلت المعتقلين وسط إجراءات أمنية مشددة إلى أحد مراكز الاحتجاز الأمني للتحقيق معهم ومعرفة الدواعي الحقيقة من وراء إخفاء المعلومات عن القوات الأمنية بشأن تواجد خلايا مجرمي داعش في مناطقهم.