محسن عادل: منتدى شباب العالم أكد أهمية التكنولوجيا فى قيادة الاقتصاد

قال الدكتور محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن منتدى شباب العالم في جميع الجلسات حتى التي كان موضوعها بعيدًا عن الاقتصاد، كانت يوجه رسائل على أن الفترة القادمة للقوة الحقيقية التي تحمي الاقتصاد والدول ستكون من الشباب، لأن الشباب أفضل الوسائل للنمو.



وأضاف محسن عادل، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن المنتدى أكد أن تكنولوجيا المعلومات هي التى ستقود الاقتصاد، باعتبارها أهم ملف والتحدي الأكبر.



وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن رسالة تحث الدول على تكليف الشباب بالقيادة، موضحًا أن الشباب هم من سيكونوا السبب في النمو الاقتصادي.