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مصر
السيسي يهنئ طائفة "الأدفنتست السبتيين"
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:17 م
السيسي
أ ش أ
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أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان، إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"، للتهنئة، وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
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