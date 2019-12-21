السيسي يهنئ طائفة "الأدفنتست السبتيين"

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لواء شرطة خالد أحمد محمد سليمان، إلى طائفة الأقباط "الأدفنتست السبتيين"، للتهنئة، وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.