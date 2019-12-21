نقابة المحامين تعلن موعد انعقاد مجلسها لمناقشة الانتخابات

كشف أحمد بسيوني، وكيل مجلس نقابة المحامين، عن توجيه دعوة لأعضاء المجلس لعقد اجتماعه المقبل، في الخميس الأول من شهر يناير المقبل.



وذلك في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية واعتماد القرارات المطروحة عليها فيما يخص المعاش أو الموازنات، مؤكدا أن الاجتماع سوف يناقش عددا من الملفات الهامة وأبرزها إجراءات تنظيم انتخابات مجلس النقابة المقبل.



وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تعديلات قانون المحاماة الأخيرة، منحت المجلس الحالي حق تحديد موعد الانتخابات المقبلة، خلال فترة 6 أشهر التي بدأت من نوفمبر الماضي، مؤكدا أنه وفق القانون فلا بد من الدعوة للانتخابات في شهر مارس المقبل على أقصى تقدير أي قبل انتهاء المدة بـ60 يوما.



وتابع: "سوف يستعرض الاجتماع مقترحات الأعضاء في استعدادات إجراءات الانتخابات وإعلان موعدها والإجراءات القانونية بشأن الترشح وغيرها، في ظل ما أقره التعديلات الجديدة خاصة في شروط الترشح وعدد أعضاء المجلس".