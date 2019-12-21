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حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهمًا في "جبهة النصرة"

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، مُحاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة"، لجلسة 25 ديسمبر الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

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