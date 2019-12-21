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سياسي

مصطفى موسى: المعارضة الوطنية البناءة مشروعنا القادم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:16 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
حسين العمدة
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عقد موسي مصطفي موسي، مساء أمس الجمعة، مؤتمر حزب الغد الجماهيري الحاشد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بمناسبة تدشين افتتاح مقر الحزب بمركز ومدينة قويسنا.

بحضور جميع قيادات الحزب المركزية نواب ومساعدين لرئيس الحزب، وبحضور محمود موسى سكرتير عام الحزب وحسن فت، أمين عام الحزب بالمنوفية وياسر عبد المنعم الدربالي أمين الحزب بمركز ومدينة قويسنا.

وأكد المهندس موسى مصطفى، رئيس حزب الغد، أن الحزب سيشارك بقوة وفاعلية في الانتخابات المقبلة التي من المقرر أنها ستكون العام المقبل، مضيفًا أن الغد لديه قامات وطنية قادرة ومشرفة جاهزة لتحمل المسئولية الوطنية في المجلسين الشيوخ والنواب، والحزب يزداد قوة كل يوم والحزب جاذب وتنضم له قيادات وطنية رفيعة يوميًا، فضلًا عن شباب الحزب يعدون أنفسهم منذ فترة طويلة للمحليات ولدينا تدريبات نحرص على استمرارها بدأت منذ في العام 2016 وهم حريصون على المشاركة.

وأضاف "موسى"، في خلال كلمته بالمؤتمر، لن نعارض من أجل المعارضة أو كسب الشو الإعلامي، ولن نزايد وطنيًا على أحد، فنحن جميعا شركاء وأبناء ثورة واحدة هي 30 يونيو، ونحن لا نزال نستكمل مرحلتها الانتقالية.

وتابع "نسعي الي تقديم نموذج ديمقراطي ناضح لمنظومة ديمقراطية وطنية، نموذجًا يرسي قيم المعارضة الوطنية البناءة التي تحرص على البناء ولا تسعى إلى الهدم والتقويض، نموذج للمعارضة التي تطرح الحلول وتساهم في البناء والإصلاح ولدينا أولوية لتشغيل الشباب والمشروعات الوطنية الواسعة التي توسع من دائرة التملك والتشغيل للشباب عبر نظام الأسهم الذي يوسع قاعدة الرأسمالية الوطنية أولوية لاستعادة تشغيل كل المصانع المغلقة.

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