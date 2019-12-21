الثلاثاء.. افتتاح معرض "رحلتي" للفنان راغب إسكندر

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ معرضًا بعنوان "رحلتي" للفنان راغب إسكندر٬ وذلك في السابعة مساء الثلاثاء المقبل٬ ويستمر حتى 4 يناير 2020، بقاعة البابسليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا.



في إطلالة عزيزة للفنان راغب إسكندر يُقدم عرضًا مهمًا يوجز مشواره الفني والمحطات الرئيسية في تجربته الإبداعية والتي من خلالها يُمكن التعرف على شخصيته الفنية التي يغلب عليها الأسلوب التجريدي التعبيري، حيث يحرص الفنان على تلك اللمسات السحرية التي تجعلك تشعر بأن للوحة صوت يتحدث إليك.



لوحات مفعمة بالأحاسيس التي تخرج في حركة تلقائية تُعبر عنها وعن مضمونها المعنوي لغة اللون والبناء الحركي الانفعالي للألوان والذي يأتي في سياق محكم ودقيق لحسابات البناء التشكيلي للوحة، وهو ما يتقنه ويتميز به الفنان راغب إسكندر الذي يُعد معرضه هذا فرصة للتعرف على عطائه الفني وأحدث ما أنتجته من أعمال.