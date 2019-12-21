إحباط ترويج 16 طن شيكولاتة مجهولة المصدر بالجيزة

أحبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة ترويج 16 طنا من الشيكولاتة المصنعة من خامات مجهولة المصدر بالأسواق.



وشنت مباحث تموين الجيزة حملة تموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمكافحة جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين وتشديد الرقابة الأمنية على أسواق التصنيع والتداول وأسفرت الحملات عن ضبط صاحب مصنع لإنتاج "الشوكولاتة" بدون ترخيص بمنطقة كفر طهرمس بالهرم لقيامه بتصنيع الشوكولاتة مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة، وطرحها للبيع بالأسواق.



وعثر بالمصنع المشار إليه على كميات بلغت 16 طن و9 كيلو جرام "منتج نهائى ومستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر.



كما تم ضبط 3 أشخاص، صاحب مصنع مشروبات كحولية وعاملين بذات المصنع لقيامهم بتصنيع الخمور من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام وتعبئتها داخل زجاجات سابقة الاستخدام وطرحها للبيع بالأسواق، وعُثر بداخل المصنع على 100 لتر كحول مجهولة المصدر و750 زجاجة فارغة سبق استخدامها و11 ماكينة تغليف وتكييس غطاء الزجاجات و5 عبوات ألوان صناعية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.