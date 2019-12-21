وزيرة الدفاع الألمانية تدعو تركيا لاحترام سيادة الدول

أفادت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، اليوم السبت، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، بأنها ستزور قبرص وتدعو أنقرة لاحترام سيادة دول جوارها.



وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية أن ألمانيا تقف مع اليونان ضد الاتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بطرابلس.



وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية أن ألمانيا تعمل مع الاتحاد الأوروبي على آلية لفرض عقوبات على تركيا.



وفي 27 نوفمبر، وقّع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دوليًا.



وتتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.