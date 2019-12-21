"الصحة الإنجابية للمرأة " ندوة بمركز شباب كرموز

نظم مركز إعلام غرب الإسكندرية بالتعاون مع فرع شباب غرب، اليوم السبت، ندوة بعنوان " الصحة الانجابية للمرأة " بمركز شباب كرموز لأهالى راغب وكرموز.



افتتح الندوة مجدي الغريب مدير المركز حيث أوضح دور المركز في نشر الوعي الصحي بين الأمهات والتعرف على خدمات الصحة الإنجابية التي توفرها الوحدات الصحية وكيفية الاستفادة منها.



وقال الدكتور عبدالمنعم صديق مدير إدارة التثقيف الصحي السابق بمنطقة غرب الطبية، حيث إن المقصود بالصحة الانجابية، هو الإهتمام بصحة المرأة من كل النواحي، والإهتمام بكل أنثى مولودة حتى نهاية فترة الإنجاب، وإن الدولة تقدم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان بوحدات صحة الأسرة، وأهم الخدمات هي إجراء كشف ما قبل الزواج للشاب والفتاة، وذلك للتعرف على الأمراض الوراثية التي قد تنتقل للجنين وأيضا الأمراض المعدية التى تنتقل من أحد الزوجين إلى الآخر.



وأضاف أنه يتم إجراء فحوص كاملة للحوامل والتحاليل والأشعة اللازمة لمتابعة الجنين خلال فترة الحمل وتوعية الأم بأسس التربية السليمة وأهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل، كما أن الخدمات تشمل توفير وسائل تنظيم الأسرة، واختيار الوسيلة المناسبة لكل سيدة حسب حالتها الصحية وتستمر خدمات الصحة الإنجابية حتى سن ما بعد الإنجاب حيث يتم إجراء فحص دوري للثدي وهشاشة العظام.



كما بين الدكتور "عبدالمنعم" أن السن المناسب للإنجاب مابين 20 الى 35 سنة، وأن الفترة المناسبة بين كل حمل وآخر هى ثلاث سنوات حتى تسترد الأم صحتها وتعويض ما فقدته في الحمل السابق، مع الاهتمام بالتغذية السليمة والمناسبة لكل أفراد الأسرة والإكثار من تناول الخضر والفاكهة الطازجة حتى نستفيد من الفيتامينات الموجودة بها.